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  3. Damla Sönmez'den sonra Hazal Subaşı da Çukur'da!

Damla Sönmez'den sonra Hazal Subaşı da Çukur'da!

Damla Sönmez'den sonra Hazal Subaşı da Çukur'da!

Çukur dizisinin 3. sezonuna sayılı günlerde kala 'Halka' dizisinde rol alan Hazal Subaşı da kadroya dahil oldu.

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizilerinden olan Çukur'un yeni sezonu için nefesler tutuldu. Sezon arasında kadrosunu güçlendiren Çukur'a birbirinden önemli isimler dahil oldu. Geçen günlerde Damla Sönmez'i ekibine katan Çukur, son olarak 'Halka' dizisinde rol alan Hazal Subaşı'nı transfer etti.

"HOŞBULDUM"

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Hazal Subaşı, "Come To Çukur" yazan sözleri paylaaşrak "Hoşboldum" notunu düştü.

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