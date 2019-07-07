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  3. Damla Sönmez: Filmimizi dünyaya tanıtıyoruz

Damla Sönmez: Filmimizi dünyaya tanıtıyoruz

Damla Sönmez: Filmimizi dünyaya tanıtıyoruz

Rol aldığı filmlerle dünyadaki festivale katılan Damla Sönmez, bir takipçisi tarafından Twitter'da İngilizce konuştuğu için eleştirildi.

Sönmez’e bir kullanıcı, “Türkçe yaz. Sanırsın Hollywood’a açılmış her açıklaması İngilizce” dedi. Oyuncu, bunun üzerine "Bir Türk filmini Türkiye ve başka ülkelerde (Fransa, Almanya, Lüksemburg, Benelux ülkeleri ve Kuzey Amerika) dünyanın birçok festivalinde gösterime sokup, bunun duyurusunu yapıyoruz. Kötü niyetiniz çok, bari göremeyeceğimiz yerlerde konuşun" yanıtını verdi. 

 

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