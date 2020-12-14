14 Aralık 2020 Pazartesi 10:18 | Son Güncelleme:
Damla Sönmez evlilik için beklemekten usandı! Nişanlısı Ushan Çakır'la 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Ünlüler dünyasından son günlerde gelen ayrılık haberleri magazinseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu Damla Sönmez, üç yıldır nişanlı olduğu meslektaşı Ushan Çakır'dan ayrıldı. Sönmez'in, evlilik için beklemekten bıktığı, bu nedenle ilişkiyi bitirme kararı aldığı öğrenildi.
Karantina döneminde magazin dünyasında ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının bitmesinden sonra bir başka ayrılık haberi de evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden geldi.
EVLİLİK İÇİN BEKLEMEKTEN BIKIP USANDI!
Takvim'in haberine göre; güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi.
Güzel oyuncunun, sosyal medya hesabındaki aşk fotoğraflarını silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlandı.