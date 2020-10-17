17 Ekim 2020 Cumartesi 11:16 | Son Güncelleme:
Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı
"Sihirli Annem" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı'nın geçtiğimiz günlerde boşandığı işletmeci eşi Mustafa Can Keser, koronavirüse yakalandı.
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı'nın geçtiğimiz haftalarda boşandığı eşi Mustafa Can Keser, koronavirüse yakalandığını söyledi.
Keser, yaptığı açıklamada, "Korona'ya yakalandım. Benimle en son temasa geçen arkadaşlar kendilerine dikkat etsin" dedi.