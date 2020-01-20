Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşımı olay oldu! 'Sevdiğim ikinci kadınsın sen'
Sihirli Annem dizisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerinin diline düştü. 'Sevdiğim ikinci kadınsın sen' sözleriyle eşine seslenen Keser, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi.
BUZLAR ERİDİ
Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa bir süre sonra eşiyle barıştı.
TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ
Mutlu evliliği süren çiftten Mustafa Can Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma düştüğü not ile takipçilerinin diline düştü. Eşi ile evlilik yıl dönümünde birlikte çekilen karelerini yayınlayan Keser, paylaşımına Ceyhun Yılmaz'a ait "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiirini not düştü.
YORUM YAĞDI
Damla Ersubaşı'ya olan sevgisini anlatmaya çalışan Keser'in eşi ile annesini kıyaslamasına takipçilerinden yorum yağdı. Birçok kullanıcı konuyla ilgili, "Madem anneni bu kadar seviyorsun, annenle çekildiğin bir fotoğrafı paylaşsaydın" ve "Neden annenle eşini kıyasladın?" şeklinde yorumlar yaptı.Mustafa Can Keser'in paylaşımını kısa bir süre sonra yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.