Damla Ersubaşı'dan ihanet göndermesi yapan takipçisine sert tepki!

Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Damla Ersubaşı, iddialardan kısa süre sonra eşiyle barıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, eşiyle pozunu takipçileriyle paylaştı. Bir takipçisi, Damla Ersubaşı'nın paylaşımına "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yaptı.

SERT ÇIKTI!

Ersubaşı, 'aldatma' göndermesi yapan takipçisine, "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü" şeklinde sert bir yanıt verdi.