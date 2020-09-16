Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in 4 yıllık evliliği 15 dakikada bitti!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde dün görülen davaya Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser avukatlarıyla katıldı. Gizli görülen duruşmada taraflar hakime boşanmak istediklerini söyledi. 15 dakika süren duruşma sonunda hakim, çifti tek celsede boşadı.

VELAYET ANNEDE

Ersubaşı, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokole göre tarafların 2 çocuğunun velayeti annede kalacak. İki çocuğun tüm bakımları baba tarafından karşılanacak ve çocuklara her ay düzenli olarak nafaka ödenecek.



İHANETİ KABUL ETMİŞTİ

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 2016 yılında evlenmişti. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçen kasım ayında dünyaya gelmişti.