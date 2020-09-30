Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'den boşandı, imaj değiştirmeye koştu!

Oyuncu Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser'den iki hafta önce boşanmıştı. Bir dönemin ünlü dizisi 'Sihirli Annem' ile şöhreti yakalayan Ersubaşı, ayrılıktan sonra soluğu kuaförde aldı.

Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, "Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken, bazıları da eleştirdi.

DAMLA ERSUBAŞI NEDEN BOŞANDI?

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Ardından Keser'in, Ersubaşı'yı darp ettiği gündem olmuştu.

BOTOKS MAĞDURU

İki gün önce Nişantaşı'nda görüntülenen Ersubaşı, boşanma sonrası eski eşiyle görüşüp, görüşmediği sorusuna, "Mustafa benim çocuklarımın babası. Biz her zaman onunla görüşmek zorundayız. Bunu çocuklarımız için, onların iyi olması için yapacağız" demişti.

Yüzündeki ufak morlukların nedenini soran gazetecilere açıklama yapan Ersubaşı, "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.