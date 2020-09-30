  • $7,7718
  • 9,1061
  • 471.078
  • 1136.86
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'den boşandı, imaj değiştirmeye koştu!
30 Eylül 2020 Çarşamba 13:24 | Son Güncelleme:

Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'den boşandı, imaj değiştirmeye koştu!

Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser'den boşandı, imaj değiştirmeye koştu!

'Sihirli Annem' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'den iki hafta önce boşanmıştı. Ersubaşı, boşandıktan sonra imajını değiştirdi.

Oyuncu Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser'den iki hafta önce boşanmıştı. Bir dönemin ünlü dizisi 'Sihirli Annem' ile şöhreti yakalayan Ersubaşı, ayrılıktan sonra soluğu kuaförde aldı.

Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, "Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken, bazıları da eleştirdi.

DAMLA ERSUBAŞI NEDEN BOŞANDI?

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Ardından Keser'in, Ersubaşı'yı darp ettiği gündem olmuştu.

BOTOKS MAĞDURU

İki gün önce Nişantaşı'nda görüntülenen Ersubaşı, boşanma sonrası eski eşiyle görüşüp, görüşmediği sorusuna, "Mustafa benim çocuklarımın babası. Biz her zaman onunla görüşmek zorundayız. Bunu çocuklarımız için, onların iyi olması için yapacağız" demişti.

Yüzündeki ufak morlukların nedenini soran gazetecilere açıklama yapan Ersubaşı, "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.

<p>Nar ekşisi salatalardan yemeklere ve mezelere kadar birçok çeşitte kullanılıyor. Peki, nar ekşisi

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Reyhanlı Barajı'nda kuş türü sayısı 129'a yükseldi

Söğüt dallarından yaptığı kovanlarda organik bal üretiyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.