Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir?

“Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında?” sorusu araştırılıyor. Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir? Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren bu karakter ile hafızalara kazınan Ersubaşı magazin gündeminde bulunuyor. 2017 yılında kızı Zehra'yı kucağına alan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Ersubaşı’nın eşi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Mustafa Can Keser’in güzel oyuncuyu aldattığı iddia edildi. Haberimiz içerisinden iki isim ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA CAN KESER KİMDİR?

Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlarda oyunculukla tanışan Damla Ersubaşı ilk dizi deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamış ancak Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanınmaktadır. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde rol almıştır.