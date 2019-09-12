Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı eşi kim?

Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Damla Ersubaşı bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa programına konuk oldu. Sihirli Annem dizisi ile ün kazanan Damla Ersubaşı doğumdan sonra olduğu mide küçültme ameliyatı sonrası tam 41 kilo verdi. 2016 yılında Mustafa Can Keser ile evlenen Damla Erşubaşı'nın bir kızı var ve 6 aylık hamile. Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlarda oyunculukla tanışan Damla Ersubaşı ilk dizi deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamış ancak Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanınmaktadır. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenirmisin dizilerinde rol almıştır. Son zamanlarda aldığı kilolarla gündemde olan Damla Ersubaşı; mide küçültme ameliyatı olarak 41 kilo vermiştir.

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşımlar yapan Damla Ersubaşı, takipçilerini adeta şaşkına uğrattı. 6,5 ay önceki halini ve son halini paylaşan ünlü oyuncu tam 41 kilo verdiğini ve hala vermeye devam ettiğini açıkladı. Paylaşımın altına "6,5 aylık sonuç bu. Toplamda 41 kilo verdim ve daha da vermeye devam ediyorum. Doktorum kontrolünde çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Paylaştım sözümü tuttum ve bitti daha da benden bir şey beklemeyin artık" notunu eklemişti.