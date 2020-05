Damla Ersubaşı eşini silmişti... Boşanma iddialarına son noktayı koydu!

Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Çiftin birlikte yer aldıkları fotoğrafları da silmesi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Damla Ersubaşı merak edilen soruları yanıtladı. Eşi ile arasında problemler olduğunu kabul eden Ersubaşı şu açıklamaları yaptı;

'İHANET SÖZ KONUSU DEĞİL'

Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an ‘boşandık’ diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor, birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Çok büyük krizler yaşamadık eşimle. Şu an ihanet gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama ‘boşandık’ diye bir şey söz konusu değil.