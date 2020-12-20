Damla Colbay kimdir, kaç yaşında? Damla Colbay Arda ile Omuz Omuza'da!

Damla Colbay Kanal D'nin beğenilerek takip edilen ve Türkiye'nin tanınan aşçıları arasında yer alan Arda Türkmen’in sunduğu Arda ile Omuz Omuza'ya konuk oluyor. Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Zeynep Can karakteri ile milyonların kalbine dokunuyor. Staj için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlayan Damla Colbay ilk dizisine Kara Para Aşk ile başladı. Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damlar Colbay, 14 Ocak 1993 yılından İzmir'de doğdu. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı.

2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmaktadır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.