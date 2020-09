Damla Can kimdir, kaç yaşında? Damla Can Survivor'da ne zaman yarıştı?

Murat Ceylan ve Damla Can birlikte görüntülendi. AVM'de görüntülenen çift birlikte yemek yedi. Survivor yarışmacılarından olan Damla Can özel bir spor salonunda antrenörlük yapmaktadır. Damla Can aynı zamanda jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla da yakından ilgilenmektedir.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biridir.

27 Şubat 1989 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirli'dir ve 171 cm boyundadır.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Aynı zamanda özel bir spor salonunda antrenör olarak çalışmaktadır.

DAMLA CAN SURVIVOR'DA NE ZAMAN YARIŞTI?

7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 yarışmasına Damla Can gönüllüler takımından dahil olmuştur. Oldukça başarılı olan isim finale kadar kalmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır.

Survivor'da şansını yeniden denemek isteyen başarılı yarışmacı Damla, Survivor 2018 All Star takımında da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır. Fakat 2018 All Star'da da birinci olamamıştır.