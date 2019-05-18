Damat adayı ve Survivor yarışmacısı Eser West TV dünyasına şaşırtan bir proje ile döndü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çekilen TV dizinin başrolünde bir Türk oyuncunun yer alması, izlenme oranını artırdığı gibi Bağdat'ın yıllardır çizdiği şiddet imajını da yıkıyor. Arapça'da "Bağdat'ın Havası" anlamına gelen "Hawa Baghdad" isimli dizinin başrolünde Türk oyuncu Eser West oynuyor. Bağdat’ta ramazan ayının ilk günlerinde çekimine başlanan dizi, kadim başkentte genç bir erkek ve kız arasında geçen aşk hikayesini anlatırken, bu ülkedeki diğer birçok toplumsal konuya da ışık tutuyor. Dizide başrolleri Eser West ile Tunuslu Arap Zehra Habib paylaşıyor. Dizide Emir karakterini canlandıran West, ana dili Türkçenin yanı sıra çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeye Arapça konuşuyor. Setteki çalışanlarla iyi bir iletişim geliştiren West, Irak şivesiyle de Arapça konuşabiliyor.

West Arapçayı annesinden öğrenmiş. Annesi ise bu dili, West’in Irak asıllı babaannesinden öğrenmiş. Dizinin senarist ve yönetmenliğini de Iraklı Muhanned Ebu Hamra yapıyor. Ebu Hamra’nın yazıp yönettiği dizi özellikle Iraklı gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Dizinin günlük olarak yayınlanan bölümleri Bağdat’ın farklı yerlerinde çekiliyor. Bazı bölümlerinde Bağdat’ta yaşanan acı terör olaylarına da yer veriliyor.

"SENARYOYU ANNEMDEN DUYARAK EZBERLEDİM"



Bağdat’ın Zevra Bahçesi’ndeki çekimler sırasında AA muhabirine dizi çekimlerini ve başından geçenleri anlatan Eser West, bir Türk genci olarak Irak dizisinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Dizide rol teklifinin bir “tanıdığı” aracılığıyla geldiğini söyleyen West, şöyle devam etti:

Oyunculuğu kesinlikle bırakmıştım, hayatımda başka bir yön almıştım. Kafamda ticaret yapmak vardı. Dizi teklifi gelince yönetmenle konuştum, Arapça okuma yazma bilmediğimi söyledim. Arapçayı annemden, annem de bu dili Irak asıllı babaannemden öğrenmiş. Yönetmen senaryoyu gönderdi ve onu annem okudu bana, ben de ondan duyarak senaryoyu ezberlemeye çalıştım.

Senaryo üzerine yoğun çalışması sonrası yönetmenle anlaştıklarını ve çekimler için Bağdat’a geldiğini söyleyen West, burada da senaryoyu ezberlemesi için Iraklı bir kişiyle çalıştığını aktardı.

"BÜYÜK BİR RİSK ALDIM"

West, dizinin Irak’ta yüksek oranda izlendiğini belirterek, dizide dublaj değil, kendi orijinal sesinin kullanıldığını kaydetti. Irak’ta dizi oyunculuğu anlamında risk aldığını ifade eden West, “Üçüncü dilim (Arapça) ve hakim olmadığım bir dil. Ya olmazsa, ne olur? diye sordum kendi kendime. Büyük bir risk aldım.” diye konuştu.

DİZİDE TÜRK DAMGASI



Türklerin TV dizileri konusundaki başarısına değinen West, ekibindeki Türk görüntü yönetmeni ve diğer çalışanları işaret ederek, “Bu dizide gerçekten Türk damgası var. Burada Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorlar.” dedi.

"BURADA HİÇBİR PROBLEM YAŞAMADIK"

İstanbul’dan gelip sette görüntü yönetmenliği yapan Kemal Yıldız da 5 kişilik bir ekip olarak Bağdat’a ilk defa geldiklerini, yaklaşık 1 ay Bağdat’ta bulunduklarını kaydetti. Kentteki tecrübelerine değinen Yıldız, şunları aktardı:

Proje ilk geldiğinde Bağdat’ta böyle bir sektörde yer alıp alamayacağımız ikileminde kaldık. Bağdat’ın sorunlu bir yer olduğunu düşünüyorduk. Bize buranın öyle bir yer olmadığını söylediler ve gelmeye karar verdik. Burada hiçbir problem yaşamadık. Bağdat güzel bir yer. Burayı sevdik.”



Dizide teknik anlamda İstanbul’a kıyasla kısıtlı imkanların bulunduğunu söyleyen Yıldız, ama buna rağmen çekimleri sürdürdüklerini ve projenin yakında tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

"ÜLKEMİZDE ÇEKİLEN DİZİDE İLK DEFA BİR TÜRK OYUNCU YER ALIYOR"



Iraklı genç Yusuf Kaabi de diziyi her gün izlediğini ifade ederek, “Dizide Türk erkek oyuncunun olması bunun çokça izlenmesine vesile oluyor. Ülkemizde çekilen dizide ilk defa bir Türk oyuncu yer alıyor. Bu da herkesin dikkatini çekiyor ve dizinin izlenmesini sağlıyor.” dedi. Günlük yayınlanan Bağdat Havası 15 bölümden oluşuyor.

(AA)