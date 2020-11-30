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  • Cüneyt Mete 1,5 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor
30 Kasım 2020 Pazartesi 10:59 | Son Güncelleme:

Cüneyt Mete 1,5 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor

Cüneyt Mete 1,5 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor

Usta oyuncu Cüneyt Mete 1,5 yıl aradan sonra NGM Yapım'ın yeni projesi ‘Kardeşlerim” dizisiyle ekranlara dönüyor. Mete, "Ekranları özlemiştim. İçime sinen bu projeyle dönmek harika olacak" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl tiyatro oyunları sebebi ile ekranlardan uzak kalan usta oyuncu senaryosunu Gül Abus Semerci’nin yazdığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin yapacağı ‘Kardeşlerim’ dizisine dahil oldu.

‘Kardeşlerim’ dizisi yakında Atv ekranlarındaki yerini alacak. Cüneyt Mete “Son 1,5 yıldır tiyatro oyunlarım vardı. Ekranları özlemiştim. Yaz aylarında yapımcımız Nazlı Heptürk’ten bu teklif gelmişti. Son zamanlarda okuduğum en iyi senaryo olduğunu söyleyebilirim. İçime sinen bu projeyle dönmek harika olacak. Çok ses getirecek bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yapımdan, senaristine, yönetmenine kadar çok iyi bir ekip ile birlikte güzel, etkileyici bir dizi olacağı kanısındayım.” dedi.

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