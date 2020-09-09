Cüneyt Arkın'lı Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı!

Atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı heyecanlandırdı. Başrollerini Burak Özçivit’in “Osman Bey” karakteriyle üstlendiği dizinin yeni sezonuna birçok yeni oyuncu transfer oldu. Yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy rüzgârı izleyenleri heyecanlandırdı.



Kuruluş Osman yeni sezon için kadrosuna birçok yeni oyuncuyu dahil etti. Dizinin yeni sezonuna Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Emin Gürsoy, Ahmet Yenilmez, Seray Kaya, Kanbolat Gürkem Aslan, Erkan Avcı, Bahtiyar Engin ve Umut Karadağ katıldı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman’ın 2. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin eylül ayının sonuna doğru izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.