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  3. Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itirafı: Karşılıklı ilk sahnemizde gözlerine bakamadım!
04 Haziran 2020 Perşembe 16:14 | Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itirafı: Karşılıklı ilk sahnemizde gözlerine bakamadım!

Cüneyt Arkın'dan Türkan Şoray itirafı: Karşılıklı ilk sahnemizde gözlerine bakamadım!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arkın, Şoray'la unutamadığı bir anısını da kaleme aldı...

Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı.."

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