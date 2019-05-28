Cüneyt Arkın ilk kez anlattı! 'Eşref Kolçak sette hüngür hüngür ağladı'

92 yaşında vefat eden usta Yeşilçam oyuncusu Eşref Kolçak, sanat dünyasını üzüntüye boğdu. Bugün Gemlik’te cenaze töreni düzenlenecek olan Kolçak için Filiz Akın, Türkan Şoray, Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Cüneyt Arkın taziye mesajı yayımladı. Cüneyt Arkın, usta oyuncuyla ilgili anısını ilk kez anlattı. Arkın, “Onunla polis dizisi çektik. Orada adli tabip oynuyordu. Uyuşturucudan mahvolmuş genç kız hikâyesinde hüngür hüngür ağladı. ‘’Abi’’ dedim ‘’Bu bir dizi’’. ‘’Olsun, bunlar hayatta da oluyordur’’ dedi. İnsanı adam eden özelliklere sahipti” şeklinde konuştu.

ÇALIŞARAK ÖLMEK iSTiYORDU

Son hastaneye yatırılışına kadar hem fiziği hem de aklı çok yerindeydi. Bir tek çalışarak ölmek istiyordu. Yapabilecek durumdaydı. Keşke bir dizi çekiminde olabilseydi. Son arzusu buydu.

Hülya Koçyiğit: Canım Eşref abim, yüce çınarım... Ne mutlu bana ki seninle doya doya hasret giderdik yakın zamanda... Şimdi kavuştun biricik oğlun Harun’una..

Fatma Girik: Kolçak’ı ilk gördüğümde ben 9 yaşındaydım. Memduh Ün ile Kolçak’ı bir film çekiminde Sultanahmet’te görmüştüm. Yalınayak gitmiştik film çekimi var deyince. İlk o zaman gördüm. Çok tatlı ve esprili biriydi.

Türkan Şoray; Derin üzüntü içindeyim. Yıllarını verdiği sinemadan hiç kopmadı ve sinemaya tutkusu hiç bitmedi.