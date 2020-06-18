Çukur'un yıldızlarından aşk ilanı! Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı'yla ilk karesini kalplerle paylaştı

Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.

İLK PAYLAŞIM

Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Kocaoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.