18 Haziran 2020 Perşembe 09:16 | Son Güncelleme:
Çukur'un yıldızlarından aşk ilanı! Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı'yla ilk karesini kalplerle paylaştı
Çukur dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocağolu ve Hazal Subaşı'ndan aşk pozu geldi. Kocaoğlu, sevgilisiyle ilk karesini Instagram hesabından paylaştı.
Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.
İLK PAYLAŞIM
Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Kocaoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.