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  3. Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'dan el ele ilk görüntü!

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'dan el ele ilk görüntü!

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'dan el ele ilk görüntü!

Çukur dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, önceki gün Beşiktaş'ta bir mekan çıkışında ilk kez objektiflere yansıdı.

Uçankuş'un haberine göre; basın mensuplarına el ele poz veren ikili, kısa bir de açıklama yaptı. İlişkilerinin iyi gittiğini belirten çift, ellerini bir an olsun ayırmadı.

El ele ilk görüntülendikleri anda Subaşı'nın yanakları kızarırken, Kocaoğlu "İyiyiz, çok mutluyuz. geç oldu, daha sonra konuşuruz" demekle yetindi.


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