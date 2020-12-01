Çukur'un yıldızı İlayda Alişan'ın yeni adresi belli oldu!

Bana Savmeyi Anlat dizisindeki Eylül karakterinin ardından Rüya dizisinde Cemre’ye hayat veren İlayda Alişan, asıl çıkışını ise Çukur dizisindeki Akşın Koçovalı karakteri ile yakaladı. Diziye büyük katkı sağlayan ve 2 yıl ekipte kalan oyuncu, ayrılığıyla da hayranlarını bir hayli üzdü.

İlayda Alişan’ın dizi yolculuğunda Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız’daki Aylin rolünün yanı sıra son olarak TRT1’de Şampiyon dizisinde Neslihan olarak da yer aldı. Her rolünde duyguyu izleyiciye vermeyi başaran bir performans ortaya koyan oyuncu, bu başarısının da meyvesini yeni projelerle alıyor.

İlayda Alişan’ın yeni dizisi de belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Gain isimli dijital platformda yayınlanacak olan Terapist isimli dizide genç oyuncu da rol alacak.

Dizinin çekimlerinin de başladığı ifade ediliyor. Gain platformunun 2021 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor.