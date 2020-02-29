Erkan Kolçak Köstendil duygulandırdı: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi
Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, 34 şehidimizin ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi.
Ünlü oyuncu, önceki akşam İzmir’de sahnelediği ‘12 Numaralı Adam’ adlı tek kişilik gösterisinin sonunda bir annenin ağlayarak kulise geldiğini belirtti. Köstendil, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Dün geceki İzmir oyunumuzun sonunda bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulusimize geldi. 'Oğlum İdlib'de asker' dedi. 'Tamam ara konuşalım' dedik. Eli titredi bir an, aradı oğlunu. Oğlu çıktı telefona; konuştuk, sohbet ettik. Bizler birkaç saat sonra anladık İdlib'de neler olduğunu; annenin neden ağladığını, o dakikaya kadar hangi korkuyla oğlunu arayamadığını. Yitip gidenler rakam olsa keşke. Ateş düştü yüreğimize. Hepimizin başı sağ olsun."