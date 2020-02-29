Erkan Kolçak Köstendil duygulandırdı: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi

Ünlü oyuncu, önceki akşam İzmir’de sahnelediği ‘12 Numaralı Adam’ adlı tek kişilik gösterisinin sonunda bir annenin ağlayarak kulise geldiğini belirtti. Köstendil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dün geceki İzmir oyunumuzun sonunda bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulusimize geldi. 'Oğlum İdlib'de asker' dedi. 'Tamam ara konuşalım' dedik. Eli titredi bir an, aradı oğlunu. Oğlu çıktı telefona; konuştuk, sohbet ettik. Bizler birkaç saat sonra anladık İdlib'de neler olduğunu; annenin neden ağladığını, o dakikaya kadar hangi korkuyla oğlunu arayamadığını. Yitip gidenler rakam olsa keşke. Ateş düştü yüreğimize. Hepimizin başı sağ olsun."