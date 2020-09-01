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  3. Çukur'un yeni oyuncusu Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?
01 Eylül 2020 Salı 12:02 | Son Güncelleme:

Çukur'un yeni oyuncusu Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?

Çukur'un yeni oyuncusu Suna Yıldızoğlu kimdir" Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri"

Suna Yıldızoğlu Çukur'un oyuncu kadrosuna katıldı. Sevilen dizi Çukur'un yeni sezonuna az bir süre kaldı. Çekimler devam ederken diziye katılan yeni isimler belli olmaya da başladı. Suna Yıldızoğlu uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Dizi vasıtasıyla ekranların tozunu attıracak olan Suna Yıldızoğlu İngiliz asıllıdır ve oyuncu Yasemin Kay Allen'ın annesidir.

Çukur ekibi yeni sezon için gün sayıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna ise Suna Yıldızoğlu da dahil oldu. Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu uzun bir süredir ekranlardan ayrı kalmıştı. Çeşitli dizi, film ve reklamlarda oyunculuk yapan Suna Yıldızoğlu fotomodellik ve şarkıcılık da yapmıştır.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Sonia Eddy olan İngiliz asıllı oyuncu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.

İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

SUNA YILDIZOĞLU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

  1. Söz - 2018
  2. Elif - 2008
  3. Eşref Saati - 2007
  4. Eskici Baba - 2000
  5. Küçük Besleme - 1999
  6. Yalan - 1997
  7. Sara ile Musa - 1996
  8. Sevda Kondu - 1996
  9. Sokaktaki Adam - 1995
  10. Sevgili Ortak - 1993
  11. Bizim Takım - 1993
  12. Kopuk Dünyalar - 1992
  13. Yaralı Can - 1987
  14. Biraz Neşe Biraz Keder - 1986
  15. Tarzan Rıfkı - 1986
  16. Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985
  17. Şaşkın Gelin - 1984
  18. Ömrümün Tek Gecesi - 1984
  19. Kürtaj - 1981
  20. Uyanık Aptallar - 1981
  21. Kurban Olduğum - 1980
  22. Kul Sevdası - 1980
  23. Akıllı Deliler - 1980
  24. Gol Kralı - 1980
  25. Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979
  26. Aşk Ve Adalet - 1978
  27. Seven Unutmaz - 1978
  28. Petrol Kralları - 1978
  29. Güneşli Bataklık - 1977
  30. Bir Adam Yaratmak - 1977
  31. Garip - 1977
  32. Şıpsevdi - 1977
  33. Bir Yürek Satıldı - 1977
  34. Kan - 1977
  35. Yıkılmayan Adam - 1977

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