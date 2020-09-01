Çukur'un yeni oyuncusu Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?

Çukur ekibi yeni sezon için gün sayıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna ise Suna Yıldızoğlu da dahil oldu. Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu uzun bir süredir ekranlardan ayrı kalmıştı. Çeşitli dizi, film ve reklamlarda oyunculuk yapan Suna Yıldızoğlu fotomodellik ve şarkıcılık da yapmıştır.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Sonia Eddy olan İngiliz asıllı oyuncu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.

İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

SUNA YILDIZOĞLU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER