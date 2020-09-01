Çukur'un yeni oyuncusu Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, oynadığı diziler hangileri?
Suna Yıldızoğlu Çukur'un oyuncu kadrosuna katıldı. Sevilen dizi Çukur'un yeni sezonuna az bir süre kaldı. Çekimler devam ederken diziye katılan yeni isimler belli olmaya da başladı. Suna Yıldızoğlu uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Dizi vasıtasıyla ekranların tozunu attıracak olan Suna Yıldızoğlu İngiliz asıllıdır ve oyuncu Yasemin Kay Allen'ın annesidir.
Çukur ekibi yeni sezon için gün sayıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna ise Suna Yıldızoğlu da dahil oldu. Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu uzun bir süredir ekranlardan ayrı kalmıştı. Çeşitli dizi, film ve reklamlarda oyunculuk yapan Suna Yıldızoğlu fotomodellik ve şarkıcılık da yapmıştır.
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
Suna Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Sonia Eddy olan İngiliz asıllı oyuncu, 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçı'nın gerçek ismi Sonia Eddy 'dir.
İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır. 2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazanmıştır. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.
SUNA YILDIZOĞLU OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- Söz - 2018
- Elif - 2008
- Eşref Saati - 2007
- Eskici Baba - 2000
- Küçük Besleme - 1999
- Yalan - 1997
- Sara ile Musa - 1996
- Sevda Kondu - 1996
- Sokaktaki Adam - 1995
- Sevgili Ortak - 1993
- Bizim Takım - 1993
- Kopuk Dünyalar - 1992
- Yaralı Can - 1987
- Biraz Neşe Biraz Keder - 1986
- Tarzan Rıfkı - 1986
- Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985
- Şaşkın Gelin - 1984
- Ömrümün Tek Gecesi - 1984
- Kürtaj - 1981
- Uyanık Aptallar - 1981
- Kurban Olduğum - 1980
- Kul Sevdası - 1980
- Akıllı Deliler - 1980
- Gol Kralı - 1980
- Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979
- Aşk Ve Adalet - 1978
- Seven Unutmaz - 1978
- Petrol Kralları - 1978
- Güneşli Bataklık - 1977
- Bir Adam Yaratmak - 1977
- Garip - 1977
- Şıpsevdi - 1977
- Bir Yürek Satıldı - 1977
- Kan - 1977
- Yıkılmayan Adam - 1977