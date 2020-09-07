Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi ve ablası ile benzerliği şoke etti

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı merak ediliyor. Genç yaşına rağmen oynadığı birçok dizi ve sinema filmi ile oyunculuğunu zirveye taşıyan Aras Bulut İynemli'nin abisi ve ablası ile benzerliği şoke etti. Gören herkes şaşkınlık geçirdi.

Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli de tıpkı kardeşi gibi oyuncu.

Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Okuluna hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur.