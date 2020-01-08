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  3. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal evleniyor mu? İddialara yanıt geldi!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal evleniyor mu? İddialara yanıt geldi!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal evleniyor mu" İddialara yanıt geldi!

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bige Önal, önceki gün bir filmin galasına katıldı. Çift, evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi.

Aras Bulut İynemli, 2020 yılına Bige Önal ile Paris'te girmişti. Paris'in çeşitli yerlerinde birbirine güzel pozlar veren ikili, bu anlarını da Instagram hesaplarından paylaşmıştı.

"EVLİLİK OLURSA HABERİNİZ OLUR"

Geçtiğimiz akşam Biz Böyleyiz filminin galasına katılan Aras Bulut İynemli ve bir süredir birlikte olduğu oyuncu Bige Önal "2020'de evlilik var mı?" sorusuna "2020'ye Paris'te girdik. Evlilik bir karardır. Karar verince zaten sizin de haberiniz olur" diyerek cevap verdi.


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