Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oynadığı ortaya çıktı!

Erkan Koçak Köstendil’in yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldığı sahneler ortaya çıktı. Çukur dizisinde oynadığı “Vartolu” karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erkan Koçak Köstendil kariyerine Kurtlar Vadisi dizisi ile başladı.



Dizinin 2005 yılında yayınlanan bölümünde oto galerici rolünde Memati'nin adamı olarak rol alan Köstendil, izleyicilere “Nereden nereye” dedirtti.

1983 yılında Bursa'da doğan başarılı oyuncu Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonudaki "galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.