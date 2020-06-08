Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in neden iki soyadı var? İlk kez açıkladı!

Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Hürriyet'e verdiği bir ropörtajda neden 2 soyadını olduğunu açıkladı. Köstendil: "Nedenini ben de bilmiyorum. Eskiden ayrıydı, kimliklerde bilgisayar sistemine geçilince birleşti. Ben ikisini de kullanıyorum" dedi.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil 16 Ocak 1983’te Bursa’da doğmuştur Türk oyuncu ve yönetmendir. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye’de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.

YAŞAMI

1983 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor’da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonudaki “galerici” rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde “nümayişçi” rolü ile başladı.

2009 yılında “Facebook dizisi” olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizinde “Emre” karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali’nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali’nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller aldı.

2009-2010 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı “Er Mahmut Karakum” karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki “Karlos” karakteri ile ünü yayıldı.

2014’te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde “Şenol” karakterini ve İtirazım Var’da “Süpermen” karakterini canlandırdı. 2015’te “Güven” canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide “Şahin Giray Han” karakterini oynadı. Onur Ünlü’nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı. 2017'te başlayan ay yapım'ın „Çukur“ dizisinde ‘Vartolu Sadettin' karakterini canlandırıyor.

Orta metraj film olan Torbacının Esrarı adlı filmin senaryosunu yazarak çekimlerini Amsterdam ve İstanbul’da gerçekleştirdi. 4 kısa filmlik projesinin ilik ayağı olan senaryosunu yazıp yönettiği Suma adlı filmi ile 2018’de Los Angeles Film Ödülleri’nde komedi dalında mansiyon kazandı.

TİYATRO

Kalp Düğümü – Craft Tiyatro

AuT – İkincikat Tiyatrosu

Karşı Cinsle Tanışma Sanatı – Isparta “sanal cafeyatro”

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kurtlar Vadisi – 2005

Güz Sancısı Nümayişçi – 2008

M.A.T – Emre 2009

Mukadderat – 2009

Sakarya Fırat – Mahmut Karakum (2009)

Babalar ve Evlatlar – Ayhan (2012)

Merhamet – Mehmet (2013)

İtirazım Var – Süperman (2014)

Yağmur: Kıyamet Çiçeği – Şenol (2014)

Ulan İstanbul – Karlos Nevizade (2014-2015)

Yok Artık! – Taksici Fikret (2015)

Kara Bela – Güven (2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem – Şahin Giray Han (2015-2016)

Familya – Toprak (2016)

Bir Deli Sevda – Mehmet (2017)

Görünen Adam – Kurtuluş (2017)

Babam – Deniz (2017)

Çukur – Vartolu Saadettin/ Salih Koçovalı (2017)

Put Şeylere – (2017)