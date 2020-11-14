Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den mutlu aile pozu

Oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 13 Temmuz’da oğulları Marsel’i kucaklarına aldı. Köstendil, Çukur dizisinde rol alırken, Cansu Tosun ise oğlu Marsel ile ilgileniyor ve projelerde yer almıyor.

2018 yılının Ağustos ayında evlenen çiftin oğulları Marsel ise Temmuz ayında dünyaya gelmişti. Henüz 4 aylık olan Marsel’in son halini Erkan Kolçak Köstendil paylaştı. Erkan Kolçak Köstendil'in mutlu aile pozu binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Erkan Kolçak Köstendil'in o paylaşımı;