14 Kasım 2020 Cumartesi 17:45 | Son Güncelleme:
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den mutlu aile pozu
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da hayat verdiği Vartolu Sadettin karakteriyle yıldızı parlayan Erken Kolçak Köstendil sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den mutlu aile pozu geldi ve gönderiye beğeni yağdı.
Oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 13 Temmuz’da oğulları Marsel’i kucaklarına aldı. Köstendil, Çukur dizisinde rol alırken, Cansu Tosun ise oğlu Marsel ile ilgileniyor ve projelerde yer almıyor.
2018 yılının Ağustos ayında evlenen çiftin oğulları Marsel ise Temmuz ayında dünyaya gelmişti. Henüz 4 aylık olan Marsel’in son halini Erkan Kolçak Köstendil paylaştı. Erkan Kolçak Köstendil'in mutlu aile pozu binlerce beğeni ve yorum aldı.