Çukur'un Seren'i İrem Sak makyajsız haliyle beğeni topladı

Çukur'un yeni sezonunda diziye dahil olan İrem Sak izleyicisinin beğenisini kazandı. Çukur'un Seren'i İrem Sak makyajsız haliyle şaşırttı. Koçovalılar'ın yeni hasmı Erdenet ailesinin kızları Seren Erdenet karakteri ile diziye dahil olan İrem Sak makyajsız haliyle de tam not aldı.

İŞTE İREM SAK'IN MAKYAJSIZ HALİ

İREM SAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde reklam filmerinde oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı. Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkan ile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e dönmüştür.

2016’da ise yönetmenliğini Erol Özlevi’nin yaptığı, Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolleri paylaştığı romantik komedi yapım Dönerse Senindir’de rol aldı.