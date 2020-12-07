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  • Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan sevgili itirafı
07 Aralık 2020 Pazartesi 17:21 | Son Güncelleme:

Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan sevgili itirafı

Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan sevgili itirafı

Çukur dizisinin 'Seren Erdenet'i olarak ekranlara dönen oyuncu İrem Sak, 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Sak, sevgili itirafıyla sosyal medyayı salladı.

'Çukur' dizisiyle ekrana dönen İrem Sak, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Sevgilisi olup olmadığını soran sunuculara İrem Sak, verdiği yanıtla dikkat çekti.

"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

Sak'a "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi; "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok."

Sunucunun "E benim bildiklerim ne o zaman" sorusuna ise Sak, "Sevgili sordun sevgilim olmadı" dedi.

"SEKTÖRDEN BİRİYDİ"

İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi" yanıtını verdi.

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