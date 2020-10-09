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  • Çukur'un Reşit'i Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gidiyor
09 Ekim 2020 Cuma 17:29 | Son Güncelleme:

Çukur'un Reşit'i Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gidiyor

Çukur'un Reşit'i Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gidiyor

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da Reşit karakterine hayat veren Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer oldu. Çukur dizisine yeniden dönen Muhammed Cangören'in sürekli gelmediği ve konuk oyuncu olarak yer alacağı ortaya çıktı.

Çukur dizisinde Reşit karakterine hayat veren Muhammed Cangören Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a gidiyor. Çukur'un Reşit karakterini canlandıran Muhammed Cangören, bir dönem dizide yer almış, sonrasında çıkmıştı. Ancak bu sezon başında karakter yeniden diziye dahil olmuştu. Reşit karakterinin yeniden diziden çıkacağı öğrenildi.

Usta oyuncunun atv’nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olacağı da söyleniyor. Cangören daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde de rol almıştı. 

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