Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan, Eda Taşpınar'la ayrıldı! Ünlü isimden flaş itiraflar

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'ında objektiflere takılan Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan, Eda Taşpınar ile olan ilişkisini bitirdiğini 'Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun' sözleri ile açıkladı.



Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021 kadrosunda yer alacağını duyuran Çağrı Atakan şu ifadeleri kullandı: Yakında Survivor'a gidiyorum, Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. 1-2 dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum