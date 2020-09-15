Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'nın makyajsız hali şaşırttı!

Çukur dizisinde Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı'nın makyajsız hali şaşırttı. Dizideki rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Subaşı zaman zaman magazin gündeminde yerini alıyor. Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte Hazal Subaşı'nın makyajsız hali...

HAZAL SUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Çukur dizisinde Nehir karakterini canlandırıyor.