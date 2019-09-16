Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'nın keşif hikayesi duyanları şaşırtıyor! Oynadığı ilk dizi...

Çukur dizisi oyuncuları arasına Hazal Subaşı’da dahil oluyor. Güzel oyuncu dizide Nehir karakterine hayat verecek. Subaşı’nın diziden geçen sezon ayrılan Dilan Çiçek Deniz’in yerine geçip geçmeyeceği merak konusu haline geldi. Aras Bulut İynemli’nin hayat verdiği Yamaç Koçovalı ile aralarında bir ilişkinin olup olmayacağı akıllarda soru işareti oldu. İşte Hazal Subaşı ile ilgili merak edilenler…

ÇUKUR OYUNCULARINDAN HAZAL SUBAŞI (NEHİR)

1996'da İzmir hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı şu anda 23 yaşındadır. İlk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı'nın tek hedefi oyuncu olmaktı.

İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir.

Adını Sen Koy ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Subaşı Bir Umut Yeter dizisinde kadın başrol olarak yer almıştır.

Hazal Subaşı son olarak Trt1'in Halka dizisi kadrosunda yer almış ama bir kez daha başarıyı yakalayamamıştır.