Çukur'un Muhittin abisi Nebil Sayın, Yeni Hayat dizisinde Kunduzi karakteri ile ekranda

Çukur’un Muhittin abisi Nebil Sayın, Yeni Hayat dizisinde Kunduzi karakteri ile izleyicisiyle buluşuyor. Çukur’un abisiydi ve ölümü herkesi üzmüştü. Karakteriyle adeta fenomen bir isim haline gelen Nebil Sayın, Yeni Hayat dizisinde ise Kunduzi isimli bir karaktere hayat veriyor. Bu kez kötü adam rolüyle seyircinin karşısında.

Usta oyuncu, başarılı performansıyla yine hayat verdiği karakterle müthiş bir oyunculuk ortaya koyuyor. Milliyet Cadde Yazarı Sina Koloğlu, Kunduzi karakteri ile ilgili olarak yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi;

“‘Çukur’ un Muhittin abisiydi. Böyle dizilerin karakterleri üzerine yapışır. Yeni bir yolda ilerlemek zorlaşabilir. Nebil Sayın, bir ‘Kunduzi’ karakteri yarattı mesela. Sahneleri kendi başına dizi içinde dizi olabilecek hikayede… Eğitimli olmak ne kadar önemli. Ses tonu bir kere etkiliyor. Şiveler arasında dolaşmak üzerine ne kadar rahat. Projenin kendine has karakteri olmayı başardı. Daha çok sahneyi hak ediyor.”