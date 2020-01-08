Çukur'un kardeşleri Aras Bulut İynemli ve Öner Erkan karşılıklı oynadı, sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan oyuncu Aras Bulut İynemli, başrolünde oynadığı Çukur adlı dizinin setinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Soğuk havalara inat Çukur'un çekimlerine devam eden oyuncular, kendilerini sıcak tutmak için karşılıklı dans etti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADILAR!

Öner Erkan ile karşılıklı oynadığı anları Instagram hesabından paylaşan Aras Bulut İynemli, videoya "Yok canım, ne soğuğu!" notunu düştü. İynemli'nin paylaşımı kısa sürede Twitter'da TT olurken, ikilinin dansına beğeni yağdı.