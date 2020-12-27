Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar sosyal medyanın yeni gözdesi oldu!

Genç oyuncu Ece Yaşar son haftalardaki hızlı yükselişiyle sosyal medyanın yeni gözdesi oldu. Show Tv’nin sevilen dizisi Çukur’da Karaca Koçovalı karakterine hayat veren Yaşar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Genç oyuncu sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu olarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.



Birçok ünlü ismin sosyal medya kullanımı her geçen gün biraz daha artmaya başladı. Özellikle televizyon dizilerinin popüler başrol oyuncuları yaptıkları paylaşımlarla hem milyonlarca takipçisine hitap ediyor hem de reklam gelirleriyle paraya para demiyor. Bu hafta da Çukur dizisi oyuncusu Ece Yaşar beklenmedik bir çıkış yakalayarak zirveye oturdu.

ZİRVE ECE YAŞAR’IN!

DigiLup her hafta düzenli olarak sosyal medyada en çok konuşulan ünlülerin listesini paylaşıyor. Bu hafta “sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular” listesinde Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hander Erçel ikinci, Baraj dizisi oyuncusu Biran Damla Yılmaz üçüncü, Doğduğun Ev Kaderindir’in başarılı yıldızı Demet Özdemir’in dördüncü olduğu listede Ece Yaşar birinci olarak zirvede yer aldı.