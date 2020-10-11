Çukur dizisinde baba kızı canlandıran Öner Erkan ve Ece Yaşar aşkı gündeme bomba gibi düştü. Çukur’un Karaca'sı Ece Yaşar ile Çukur'un Selim'i Öner Erkan aşk mı yaşıyor? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

40 yaşındaki Öner Erkan'ın kendisinden 14 yaş küçük Ece Yaşar ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Çukur dizisinin oyuncuları Öner Erkan ve Ece Yaşar hakkında şoke eden bir aşk iddiası gündeme düştü. Dizide baba-kızı canlandıran ikiliden konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Ece Erkan ile Ece Yaşar arasında yaş farkı 14. 'Çukur' dizisinde 'Karaca' rolüyle tanıdığımız Ece Yaşar 26 yaşında. Ece Yaşar, TED Ankara Kolejliler'le 16. Balkan Çocuk ve Büyükler Karate şampiyonluğu yaşadı.

Çukur'un 'Selim'i Öner Erkan ise 40 yaşında. Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu.