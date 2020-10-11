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  • Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar ile Çukur'un Selim'i Öner Erkan aşk mı yaşıyor?
11 Ekim 2020 Pazar 14:43 | Son Güncelleme:

Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar ile Çukur'un Selim'i Öner Erkan aşk mı yaşıyor?

Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar ile Çukur'un Selim'i Öner Erkan aşk mı yaşıyor"

Çukur dizisinin seti aşk haberleriyle bir kez daha çalkalanmaya başladı. Fenomen dizi Çukur'da Karaca Koçovalı ve Selim Koçovalı karakterlerini canlandıran Ece Yaşar ile Öner Erkan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Çukur dizisinde baba kızı canlandıran Öner Erkan ve Ece Yaşar aşkı gündeme bomba gibi düştü. Çukur’un Karaca'sı Ece Yaşar ile Çukur'un Selim'i Öner Erkan aşk mı yaşıyor? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

40 yaşındaki Öner Erkan'ın kendisinden 14 yaş küçük Ece Yaşar ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Çukur dizisinin oyuncuları Öner Erkan ve Ece Yaşar hakkında şoke eden bir aşk iddiası gündeme düştü. Dizide baba-kızı canlandıran ikiliden konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Ece Erkan ile Ece Yaşar arasında yaş farkı 14. 'Çukur' dizisinde 'Karaca' rolüyle tanıdığımız Ece Yaşar 26 yaşında. Ece Yaşar, TED Ankara Kolejliler'le 16. Balkan Çocuk ve Büyükler Karate şampiyonluğu yaşadı.

Çukur'un 'Selim'i Öner Erkan ise 40 yaşında. Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu.

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