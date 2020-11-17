17 Kasım 2020 Salı 00:50 | Son Güncelleme:
Çukur'un “Kahraman”ı Mustafa Üstündağ'dan Perihan Savaş paylaşımı...
Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyenlere soluksuz dakikalar yaşatıyor. Dizide Kahraman Koçovalı'yı canlandıran Mustafa Üstündağ yine başka bir Çukur oyuncusu olan Perihan Savaş ile ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizide Koçovalılar’la Erdenetler’in mücadelesi sürerken Yamaç’la Selim’in yüzleşmesi sonrası gerilim arttı. Mustafa Üstündağ’ın yeniden Kahraman Koçovalı karakteri ile diziye geri dönmesi ise Çukur’da dengeleri değiştirdi.
Mustafa Üstündağ rol arkadaşı Perihan Savaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Dizide Sulçan Koçovalı karakterine hayat veren Perihan Savaş izleyiciler tarafından da seviliyor. Üstündağ paylaşımında “Alem duruşuna ; yollar gidişine hayran. Arkadaş sette her gördüğümde heyecanlanıyorum” cümlelerine yer verdi.