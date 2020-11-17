Çukur'un “Kahraman”ı Mustafa Üstündağ'dan Perihan Savaş paylaşımı...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizide Koçovalılar’la Erdenetler’in mücadelesi sürerken Yamaç’la Selim’in yüzleşmesi sonrası gerilim arttı. Mustafa Üstündağ’ın yeniden Kahraman Koçovalı karakteri ile diziye geri dönmesi ise Çukur’da dengeleri değiştirdi.



Mustafa Üstündağ rol arkadaşı Perihan Savaş ile ilgili paylaşımda bulundu. Dizide Sulçan Koçovalı karakterine hayat veren Perihan Savaş izleyiciler tarafından da seviliyor. Üstündağ paylaşımında “Alem duruşuna ; yollar gidişine hayran. Arkadaş sette her gördüğümde heyecanlanıyorum” cümlelerine yer verdi.