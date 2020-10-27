Çukur'un İdris Babası Ercan Kesal yeni projesiyle büyük iş başardı!

Çukur dizisinde İdris baba karakteriyle hafızalara kazınan Ercan Kesal yeni projesiyle büyük iş başardı. Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği ödüllü filmi Nasipse Adayı’ Uluslararası Mannheim – Heidelberg Film Festivali’ne seçildi. Film Almanya’nın en köklü festivallerinden biri olan Mannheim – Heidelberg Film Festivali’nde ilk kez Almanya’daki sinemaseverlerle buluşacak.

Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Nasipse Adayız’ festival yolculuğuna devam ederken bir yandan da 30 Ekim’de Türkiye’de vizyona girmek için geri sayıma başladı.

Ercan Kesal’ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanan ve otobiyografik özelliklere sahip olan film son olarak Türkiye’de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Ulusal Uzun Metraj Film’ yarışmasında ‘En İyi Film’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen’ ödülleri başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül alarak törene damga vurmuştu.

Filmin kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta kadroya konuk olarak eşlik ediyor.