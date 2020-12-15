Çukur'un final sahnesi geceye damga vurdu! Selim Koçavalı'nın intikamını böyle aldılar

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu gibi birçok başarılı ismin kadrosunda yer aldığı Çukur yayınlanan 107. bölümü ile nefes kesti. Çukur dizisine son bölümde Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet karakteriyle Genco Özak dahil olurken intikam planı için hareket geçer ve Yamaç'tan hamile olan Nehir'i kaçırır.

Kulkan, Yamaç'ı takip ederek evden ayrılmasını bekler ve Nehir'i yakalayarak başına bir poşet geçirerek kaçırır. Nehir'i Erdenetler'in yalısına götüren Cengiz, Nehir'in Yamaç'tan hamile olduğunu öğrenince daha da keyiflenir.

Çukur ekrana getirilen 10. son bölümde Selim'in öldürülmesinin ardından Erdenetler'e karşı saldırıya geçen Yamaç yaptığı planla Cengiz Erdenet'i savunmasız yakalar. Cengiz Erdenet'i yakalayan Yamaç onu kimsenin bulamayacağı bir yere götürür. Çağatay'ın yerini öğrenmeye çalışan Yamaç, Cengiz'in ayakkabılarını ve ceketini aldıktan sonra yanından ayrıldı. Çıplak ayakla dağ başında saatlerce yürüyen ve bir ağaç altında ağlayan Cengiz Erdenet'i ise oğlu Kulkan bularak kurtardı.

Cumali yaptığı araştırmaların ardından Selim'in nasıl öldürüldüğüne dair bir ipucu buldu. Selim ile Cemil'in tanıştığı gazinoya giden Cumali, burada Cemil ile karşılaştı. Cemil, Selim'in öldürülmesinde hiç suçu yokmuş gibi rol yaparken Cumali'ye tuzak kurarak Çağatay Erdenet'e getirmek istedi. Ancak Cemil kazdığı kuyuya düştü.

Cemil, Cumali'yi Çağatay Erdenet'in olduğunu öne sürdüğü depoya getirdi. Cemil Cumali'ye arkasından silah doğrultsa da bunu tahmin eden Cumali önceden önlemini almıştı. Selim'in öldürülmesinden sorumlu olan Cemil'den intikamı ise Akın Koçovalı aldı.