Çukur'un Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak Ramo dizisinin kadrosunda

Show Tv'nin cuma akşamları seyircisiyle buluşan dizisi Ramo'ya Çukur'dan transfer yapıldı. Çukur'un Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak, Ramo dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Olgun Şimşek’in canlandırdığı Cihangir ile Ramo arasında büyük mücadele devam ediyor ve bu da hikayeyi daha ilginç hale getiriyor. İkinci sezonun başında diziye katılan Şimşek, Ramo’ya büyük bir ivme kazandırdı. Şimdi ise yeni karakter ile hikaye daha da alevlenecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Mehmet Yılmaz Ak, Ramo dizisinin ekibine katıldı. Oyuncu, Ramo ile büyük bir düşmanlık yaşayan karaktere hayat verecek ve dizide heyecan giderek artırılacak. Oyuncu, Çukur dizisinde Ersoy olarak hafızalara kazınmıştı.

Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu Ramo, iyi reytingleri ile hem Kırmızı Oda hem de Arka Sokaklar ile yarışına devam ediyor… Hakan Muhafız dizisinde Tekin karakteri ile izleyicilerle buluşan Mehmet Yılmaz Ak, Kurşun isimli dizide ise Vural olarak dikkat çekmişti.