Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin kardeşi Yasak Elma kadrosuna katıldı

Yasak Elma dizisinde taşlar yerinden oynuyor. Ayrılık haberleri ve transferleri ile çok konuşulan fenomen dizi Yasak Elma kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin kardeşi Bahtiyar Memili Yasak Elma kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın tv100’deki haberine göre Erdal Özyağcılar'ın Hasan Ali adlı kötü bir karakterle dahil olduğu dizide Berk Oktay Hasan Ali'nin oğlu Çağatay'a hayat verecek. Mert Altınışık'ın da Hasan Ali'nin adamını oynayacağı dizide bir de sürpriz yaşandı.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'da Cumali rolüne hayat veren Necip Memili'nin kardeşi Bahtiyar Memili de Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu. Artık pazartesi akşamları abisine rakip olan Bahtiyar Memili, Hasan Ali'nin (Erdal Özyağcılar) sağ kolu Sedai rolünü canlandıracak.