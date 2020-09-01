Çukur'un Cumali'si Necip Memili'den kızıyla paylaşım: Biz kaçar!

Oyuncu Necip Memili, bu yılın ocak ayında Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine girmişti. Memili, geçtiğimiz haftalarda ise ilk kızını kucağına almıştı. Şimdilerde Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Memili, kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

40 yaşındaki Necip Memili, paylaşımına "Biz kaçar" notunu düştü.