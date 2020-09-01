01 Eylül 2020 Salı 11:54 | Son Güncelleme:
Çukur'un Cumali'si Necip Memili'den kızıyla paylaşım: Biz kaçar!
Çukur dizisinde Cumali karakterini canlandıran oyuncu Necip Memili, geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. Kızıyla bir fotoğrafını paylaşan Memili, paylaşımına "Biz kaçar" mesajını not düştü.
Oyuncu Necip Memili, bu yılın ocak ayında Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine girmişti. Memili, geçtiğimiz haftalarda ise ilk kızını kucağına almıştı. Şimdilerde Didem Dayıcıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Memili, kızı ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
40 yaşındaki Necip Memili, paylaşımına "Biz kaçar" notunu düştü.