Çukur'un Cumali'si Necip Memili'den kızıyla aşk pozu!

Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiyor. Necip Memili, kızı Asya ile pozlarına bir yenisini daha ekledi…

Oyuncu, eşi Didem Dayıcıoğlu ve Kızı Asya’dan ayrılmak durumunda kaldığı anlardan hiç hoşlanmadığını geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile dile getirmişti.

Necip Memili, “Ben ne yapayım, bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz” notuyla baba-kız sevgisinin yansımasını takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Necip Memili'nin o pozu: