18 Kasım 2020 Çarşamba 14:30 | Son Güncelleme:
Çukur'un Cumali'si Necip Memili'den kızıyla aşk pozu!
Necip Memili, Çukur dizisinde Cumali karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Oyuncu, etkili bir performans ile dizinin sürükleyici isimleri arasında bulunuyor. Çukur'un Cumali'si Necip Memili'den kızıyla aşk pozu geldi.
Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiyor. Necip Memili, kızı Asya ile pozlarına bir yenisini daha ekledi…
Oyuncu, eşi Didem Dayıcıoğlu ve Kızı Asya’dan ayrılmak durumunda kaldığı anlardan hiç hoşlanmadığını geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile dile getirmişti.
Necip Memili, “Ben ne yapayım, bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz” notuyla baba-kız sevgisinin yansımasını takipçilerinin beğenisine sundu.