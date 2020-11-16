Çukur'un Azer'i ve Sena'sı yeni dizileri Alev Alev'de çok beğenildi

Dilan Çiçek Deniz ve Cihangir Ceyhan’ın dizide çok başarılı bir çift oldukları da izleyiciler tarafından sosyal medyada yorumlar alıyor. Daha önce Çukur dizisinde rol alan ikilinin bu başarılı uyumu ve yüksek enerjileri dizinin sevilme nedenlerinden birisi oldu.

Birçok dizi hayranı Dilan Çiçek Deniz ile Cihangir Ceyhan’ın bu başarılı uyumu sonrası yılın dizi çifti olabilecekleri yönünde yorumlar yapmaya başladılar. “Rüya ve Ömer birbirine çok yakıştı” diye yorum bırakan hayranlar, bu kadar iyi uyum sağlayacaklarını düşünmediklerini ve sürpriz olduğunu ifade ettiler.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.



