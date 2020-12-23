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  • Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çiftinden romantik poz
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:25 | Son Güncelleme:

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çiftinden romantik poz

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çiftinden romantik poz

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu ve rol arkadaşı Hazal Subaşı, sosyal medyadan romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin hayranları ikilinin romantik pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu aynı dizide rol aldığı Hazal Subaşı ile bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamaya dikkat eden Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti bu sefer ters köşe yaptı.

Oyunculuk performansı ile bütün dikkatleri üzerine çeken Rıza Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı ile romantik bir pozunu paylaştı. Rıza Kocaoğlu, sevgilisiyle verdiği poza kalp ve kırmızı gül emojisi ekledi. Ünlü çiftin aşk dolu gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de doğan Hazal Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmektedir. 2015 Miss Turkey yarışmasından üçüncü olan Hazal Subaşı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile ünlenmiştir. Halka dizisinden Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı son olarak Çukur dizisinden rol aldı.

DİZİLER

2016-2018 Adını Sen Koy

2018 Bir Umut Yeter

2019 Halka

2019- Çukur

ÖDÜLLER

2015 Miss Turkey Üçüncülük

2018 Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

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