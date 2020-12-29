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  • Çukur'dan olay soygun sahnesi! La Casa de Papel'e gönderme yaptılar
29 Aralık 2020 Salı 09:28 | Son Güncelleme:

Çukur'dan olay soygun sahnesi! La Casa de Papel'e gönderme yaptılar

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Necip Memili gibi başarılı isimlerin rol aldığı Çukur 28 Aralık pazartesi akşamı 190. yeni bölümü ile ekrana getirildi. Çukur'da çekilen soygun sahnesi dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'e gönderme olarak yorumlanırken sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin rol aldığı Çukur dizisi, 109. yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yamaç, Olga'nın gizli defteri sayesinde Erdenetler'in paraları sakladıkları yerleri bulur. Yamaç, paranın bir kısmının bankanın duvarlarındaki gizli bölmelerde olduğunu öğrenir.

LA CASA DE PAPEL'E GÖNDERME

Yamaç ve adamları Cengiz Erdenet maskelerini takarak bankayı soymak çin harekete geçer ancak paraları almaz. Cengiz'in banka duvarlarına gizlediği bölmeleri bulur ve yasa dışı yollarla kazandığı dolarları çalar. Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisine gönderme yapılırken Yamaç'ın soygunda İstanbul adını kullanması dikkat çekti. 

Öte yandan Yamaç'ın adamları Adana, Antalya ve Mardin şehirlerinin ismini kullandı.

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