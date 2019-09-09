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  3. Çukur'dan ayrılan İlayda Alişan'ın yeni dizisi belli oldu

Çukur'dan ayrılan İlayda Alişan'ın yeni dizisi belli oldu

Çukur'dan ayrılan İlayda Alişan'ın yeni dizisi belli oldu

Son olarak Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan, başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi 'Şampiyon'un oyuncu kadrosuna dahil oldu.

İlayda Alişan, 'Şampiyon' dizisinde; Yaman Günaltay’ın (Erdal Özyağcılar) kızı, Zafer’in (Erkan Avcı) kardeşi, zeki ve sevimli bir genç kız olan 'Neslihan' karakterini canlandıracak. Neslihan, çocuk yaşta babasının öğrencisi olarak hayatlarına giren 'Fırat’a (Tolgahan Sayışman) gizli bir aşk besliyor. 'Şampiyon', ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.

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