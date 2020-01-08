Çukur'dan ayrılan Ercan Kesal'dan çarpıcı sözler: Yerli diziler yersiz uzun

Dizilerin gereksiz uzun olduğunu dile getiren Kesar, “Türkiye’de yerli diziler yersiz uzun. Bir dizi iki buçuk saat sürer mi? Bir dizi 10 sezon da sürmemeli. Bir süre sonra senaryo gevşiyor, kendini tekrar etmeye başlıyor. 10 sezonun üzerinde devam eden diziler var, başarısını eleştirmiyorum ancak nasıl devam edebildiğini de anlamak çok güç” dedi.

Dizi sektöründe hızlı bir değişimle karşı karşıya olduğumuzu dile getiren oyuncu, “Son 10 yıldır teknolojik bir gelişim var. Diziler hızla televizyonlardan dijital medyaya kayıyor. Bazen nasıl bu kadar hızla ilerlediğini anlamak zor oluyor. Dizilerin bu hali ile sürdürülebilir olmadığını biliyorum” diye konuştu.